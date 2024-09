O mundo da música foi movimentado com a segunda semana do festival Rock in Rio — que acaba neste domingo (22). Artistas como Chitãozinho e Xororó, Luisa Sonza e Katy Perry aproveitaram o momento marcado por suas apresentações para fazer grandes lançamentos.

Do piseiro de Zé Vaqueiro e João Gomes ao sertanejo de Matheus e Kauan, as playlists estão abastecidas de novidades para a trilha sonora dos próximos dias. Confira uma seleção com os lançamentos da semana.

Luísa Sonza – “Escândalo Íntimo (Deluxe)”

Matheus & Kauan e Thiaguinho – “Na Cara”

Nelly Furtado – “7”

Ivete Sangalo e Liniker – “Seus Recados”

Chitãozinho e Xororó – “José & Durval”

Katy Perry – “143”

Nando Reis – “Uma Estrela Misteriosa Revelará o Segredo”

Gwen Stefani – “Somebody Else’s”

Zé Vaqueiro e João Gomes – “Arriadin Por Tu”

The Darkness – “The Longest Kiss”

Ferrugem e Gilsons – “Bebê”