Deracre tem quase R$ 1 bilhão em investimentos para obras e projetos no Acre, diz Sula

A presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infra-Estrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Sula Ximenes, foi uma das entrevistadas do ContilNet durante o terceiro dia de transmissão da Expoacre 2024, nesta segunda-feira (2).

Na entrevista, Sula voltou a falar de obras importantes coordenadas pelo Deracre, que deve transformar o Acre, como é o caso do Arco Metropolitano, o Viaduto da Corrente e a construção de pontes em todo o estado, por exemplo, a da Sibéria, que vai ligar o 1º ao 2º Distrito de Xapuri, com inauguração prevista para dezembro deste ano.

Ao todo, o Deracre tem previstos R$ 930 milhões em investimentos no Acre.

“O Deracre tem hoje, executando em obras, R$ 430 milhões. Nós temos em projetos com recursos assegurado, R$ 380 milhões. E temos ainda, em processo licitatório, R$ 150 milhões. Então nós temos em torno, quase R$ 1 bilhão só no Deracre em recursos federais”, disse.

Sula lembrou ainda que a equipe do Deracre nunca deixou uma emenda parlamentar voltar por falta de projeto. “Nós temos uma equipe de planejamento que trabalha diariamente para que as emendas aconteçam e que os projetos aconteçam”, completou.

