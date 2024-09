Domingo de calor e ventos frescos no Acre: onda polar traz alívio temporário

Neste domingo, 1º de setembro de 2024, o Acre experimentará um dia quente, mas com a chegada de uma nova onda polar, a décima quinta do ano, que promete aliviar um pouco o calor. A onda polar, apesar de ser fraca e não provocar friagem, trará uma leve ventilação e uma noite mais amena para a região.

Previsão é de instabilidade durante o feriado. /Foto: ReproduçãoPrevisão para Rio Branco e municípios vizinhos:

Na capital acreana, Rio Branco, e nos municípios vizinhos de Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, o tempo será seco e ensolarado. As temperaturas mínimas ficarão entre 19 e 21°C, enquanto as máximas alcançarão entre 35 e 37°C. A umidade relativa do ar mínima variará entre 20 e 30% durante a tarde, e entre 75 e 85% ao amanhecer. Os ventos soprarão, entre fracos e moderados, da direção sudeste.

Em Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, as mínimas oscilarão entre 18 e 20°C, e as máximas entre 35 e 37°C. Plácido de Castro e Acrelândia terão mínimas entre 18 e 20°C e máximas entre 35 e 37°C. Já Sena Madureira e Manuel Urbano experimentarão mínimas entre 21 e 23°C e máximas entre 36 e 38°C.

Em Tarauacá e Feijó, as temperaturas mínimas estarão entre 21 e 23°C, e as máximas entre 36 e 38°C. Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves terão mínimas entre 22 e 24°C e máximas entre 36 e 38°C. Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão também registrarão mínimas entre 22 e 24°C e máximas entre 36 e 38°C.

Este domingo será marcado por temperaturas elevadas durante o dia, seguidas por uma noite mais fresca, proporcionando um alívio temporário do calor intenso. A umidade relativa do ar permanecerá baixa durante o dia, o que pode resultar em desconforto para algumas pessoas. As informações são do site O Tempo Aqui, de Davi Friale.