Dono da rede de padarias Pão Dourado morre durante pescaria

O dono da rede de padarias Pão Dourado, Darlan Guimarães Viana Costa (foto em destaque), morreu, nessa sexta-feira (27/9), após ser atingindo por um disparo acidental de arma de fogo. A tragédia ocorreu durante uma pescaria, em Santa Cruz do Xingú, no Mato Grosso.

De acordo com a Agência Tocantins, que esteve no local, o empresário chegou a ser socorrido e levado em uma aeronave privada a um hospital de Palmas, capital do Tocantins. Apesar das várias tentativas de reanimação, Darlan não resistiu ao grave ferimento.

A perícia da Polícia Civil de Mato Grosso esteve no local, e as circunstâncias do disparo serão investigadas.

Querido e trabalhador

A morte do dono das padarias Pão Dourado, Darlan Guimarães Viana Costa , comoveu a população do Guará. A rede de panificadores nasceu na região administrativa, e o empresário era um personagem muito querido na comunidade.

Segundo amigos e conhecidos ouvidos pela reportagem, Darlan tinha um perfil jovial, cativante, colaborativo e trabalhador. O empresário dava os primeiros passos para a aposentadoria, mas continuava ajudando os filhos na administração da rede de padarias.

Querido entre a família e os funcionários, Darlan também ficou conhecido pelas ações comunitárias. Exemplo disso era a carreata de veículos da padaria no Natal.

O empresário amava viajar e pescar, inclusive praticava a pesca submarina, caracterizada pelo mergulho sem equipamentos de respiração. Aventureiro, ele estava tirando brevê para pilotar aviões.

Nota da Pão Dourado

A rede de padarias Pão Dourado divulgou nota em que lamenta a morte de Darlan Guimarães, empresário responsável pelo sucesso das panificadoras. Segundo a empresa, a partida inesperada deixou todos “profundamente consternados”.

Segundo a nota, Darlan foi “a mente responsável pelo sucesso e expansão da rede”. “Além do espirito empreendedor, o empresário também era reconhecido pela visão estratégica.”

A história da Pão Dourado começou com o pai de Darlan, seu Tito, no Guará. O empresário assumiu o empreendimento, que hoje conta com dezenas de unidades pelo Distrito Federal.

“Darlan sempre será lembrado pelo legado que ajudou a construir e pelo impacto positivo que deixou em Brasília e em todas as comunidades alcançadas pela Pão Dourado”, destacou a nota.