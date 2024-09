Durante bandeiraço na Vila Acre, Marcus Alexandre disse estar confiante na vitória

O candidato a prefeito pela coligação Bora Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), participou de uma grande mobilização com candidatos a vereador e apoiadores em na Vila Acre, no Segundo Distrito, na tarde desta segunda-feira, 23. A agenda contou a presença da candidata a vice, Marfisa Galvão, do senador Sérgio Petecão (PSD) e do presidente do MDB, Flaviano Melo.

A menos de duas semanas das eleições municipais, o emedebista se mostrou confiante na vitória já no primeiro turno. “Está chegando a hora, faltam menos de duas semanas para o grande dia, para a nossa vitória, a vitória do 15. Vamos seguir assim, com essa alegria, levando o que temos no coração para toda a cidade: a vontade de ajudar mais, de trabalhar mais e de cuidar com carinho dos nossos pais. Vem com a gente, falta bem pouco para a vitória”, declarou Marcus Alexandre.

Entre suas principais propostas para a região, o candidato destacou a construção da Policlínica do Segundo Distrito, no padrão do Barral y Barral e de uma área de lazer no antigo campo da Embrapa. “É hora do Segundo Distrito ter uma policlínica, esse é um compromisso nosso e nós vamos cumprir. Além disso, vamos construir uma grande área de lazer no terreno do antigo campo da Embrapa, na Vila Acre e ainda o terminal Urbano do Segundo Distrito, próximo a Corrente”, disse o candidato.

Confira a galeria: