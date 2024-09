Durante operação, casal é preso transportando mais de 50 kg de drogas dentro de carroceria

A Polícia Militar do Acre prendeu Eduardo Pereira do Nascimento, 29 anos, e Kauane de Souza Sérgio, 22, e apreendeu aproximadamente 50 quilos de drogas na manhã desta quinta-feira (26), durante uma operação realizada na Via Chico Mendes, em Rio Branco. A ação foi resultado de uma investigação conduzida pelo serviço de inteligência do Tático do Segundo Batalhão.

Segundo a PM, após a investigação, o casal foi avistado trafegando em um carro modelo Saveiro branco pela Via Chico Mendes. Uma abordagem foi realizada e, durante uma busca no veículo, os militares encontraram cerca de 50 kg de entorpecentes sendo transportados na carroceria.

Eduardo, que estava conduzindo o veículo afirmou à polícia desconhecer a presença da droga no carro. Kauane de Souza, por sua vez, não se pronunciou durante a abordagem e, de acordo com os policiais, permaneceu chorando. O homem também não informou se o carro era de sua propriedade.

A operação ocorreu sem resistência por parte dos suspeitos, e ambos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde seguirão para os procedimentos legais.

Ainda segundo a PM, Eduardo Pereira já é conhecido pela polícia, tendo conseguido até fugir dos agentes em outras ocorrências.

As investigações continuarão para apurar a origem das drogas e o envolvimento dos detidos no tráfico.