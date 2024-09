É OURO! Acreana Jerusa Geber faz história e ganha medalha inédita nas Paralimpíadas de Paris

A acreana Jerusa Geber alcançou o lugar mais alto no pódio das Paralimpíadas de Paris 2024, nesta terça-feira (3) e se tornou medalhista de ouro nos 100 metros rasos.

Na segunda-feira (2), ela já havia batido o recorde mundial ao completar a prova com 11 segundos e 80 milésimos. Essa é a primeira medalha de ouro dela em jogos paralímpicos.

Jerusa é atual recordista mundial nos 100m pela classe T11 (para atletas cegos) com o tempo de 11s83. Natural de Rio Branco, Jerusa nasceu totalmente cega e, ao longo da vida, passou por algumas cirurgias que lhe permitiram enxergar um pouco, mas aos 18 anos voltou a perder totalmente a visão. Ela conheceu o esporte paralímpico aos 19 anos e nunca mais parou.

Entre as principais conquistas da atleta estão: ouro nos 100m e bronze nos 200m no Mundial de Kobe 2024; ouro nos 100m e 200m e prata no revezamento 4x100m nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023; e ouro nos 100m e 200m no Mundial de Paris 2023. Em Jogos Paralímpicos, Jerusa tem três medalhas: bronze nos 200m em Tóquio 2020; prata nos 100m e nos 200m em Londres 2012; e bronze nos 100m nos Jogos de Pequim 2008.