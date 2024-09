Emissão de carteiras de identidade na Expoacre atende mais de 200 pessoas nas nove noites

O serviço de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) na Expoacre 2024 esteve presente mais um ano na feira. Júnior Cesar, diretor do Instituto de Identificação revelou o levantamento final dos atendimentos.

Ao longo dos nove dias do evento, o ônibus do Instituto de Identificação do Acre realizou 240 atendimentos, com uma média de 30 emissões por noite.

Durante o atendimento, os cidadãos apresentaram a certidão de nascimento ou de casamento, além do CPF.

Para aqueles que ainda não tinham o CPF, o documento pôde ser emitido na hora, agilizando o processo de obtenção da CIN.