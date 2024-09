Especialista em energia solar, Lumus Solar apresenta serviços e oferta na Expoacre; conheça

A Lumus Solar, especialista em energia solar, está na Expoacre 2024 expondo os serviços que oferece para a população acreana. A energia solar é um dos mercados que mais tem crescido no Acre, principalmente pelo grande consumo de ar-condicionado.

Diego Correia, sócio-fundador da Lumus, explicou ao ContilNet que a empresa iniciou em 2019. “Era um sonho que a gente tinha de começar a trabalhar nesse mercado. Tinha poucas empresas, o mercado ainda não conhecia o que era placa solar. Nós fomos estudar, pesquisamos o mercado e vimos que era promissor e o futuro do Brasil”, disse.

Correia falou também que para o Acre crescer, precisava ser investido em matriz energética e que as placas solares são uma solução que, além de melhorar a energia, leva economia para pessoas”, ressaltou.

Falando em economia, Diego apontou que esta é a maior vantagem da placa solar é a economia. “Pessoas que pagam ali R$ 300 de energia todos os meses passam a pagar ali R$ 60,00 por mês na conta de energia. Então ela já consegue economizar R$ 250 e já faz diferença no orçamento familiar”, disse.

Segundo Diego, há várias linhas de créditos específica para energia solar. “Nós também trabalhamos com cartão de crédito, trabalhamos com pagamento à vista. No Acre, a gente tem em torno de 280 mil unidades consumidoras e destas apenas 7 mil fazem uso da energia solar, segundo a ANEEL.

“Hoje a energia solar, além da economia que é excelente, também leva conforto para as famílias. O principal diferencial é aquela pessoa que quer usar mais o ar-condicionado, quer trocar ali o fogão, que é a gás para um fogão elétrico, então o conforto tem sido uma dos grandes buscas das pessoas nesse calor, quem tem energia solar acaba não sendo, não sofre com os aumentos dos preços das bandeiras”, explicou.

Diego disse ainda que preparou uma oferta exclusiva para o período da Expoacre. “A gente conseguiu reduzir bastante o custo de implantação para o cliente, porque o nosso objetivo é democratizar a energia solar para que não seja mais uma questão que só quem tem dinheiro, mas que seja para todas as pessoas, seja acessível pra todo público”, ressaltou.