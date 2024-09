EUA acusam Rússia de interferir em outros países e anuncia sanções

O governo dos Estados Unidos acusou a Rússia de “ações desestabilizadoras” em outros países e anunciou uma nova rodada de sanções. De acordo com um comunicado divulgado nesta sexta-feira (13/9), o país liderado por Vladimir Putin teria utilizado meios de comunicação estatais para tais atividades.

Os novos alvos das medidas de Washington são as agências estatais Rossiya Segodnya e TV Novosti, afiliada ao canal de mídia RT. Um diretor da Rossiya também foi sancionado pelos EUA.

De acordo com a administração de Joe Biden, os meios de informações estiveram envolvidos em “operações de informação, influência secreta e aquisição militar” em países da Europa, África, América do Sul e Norte.

“Estamos tomando medidas contra eles por suas atividades de influência secreta. Atividades de influência secreta não são jornalismo. Os Estados Unidos sempre defenderão a liberdade de expressão, inclusive para aqueles com quem discordamos. Incentivamos a dissidência, o debate aberto e o discurso livre. Mas não toleraremos tentativas de atores estatais de realizar atividades secretas com o objetivo de sequestrar esse discurso”, declarou o Departamento de Estado dos EUA no comunicado.