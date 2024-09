Ex-BBB Rodrigão agradece por 2ª chance de vida após retirar tumor

O ex-BBB Rodrigão usou as redes sociais neste domingo (15/9) para falar sobre a “nova oportunidade” que recebeu após lutar contra um tumor na glândula suprarrenal esquerda. Ele passou por uma cirurgia e retornou para casa após 112 dias internado.

“Uma oportunidade de fazer o que realmente importa nesta vida, brincar com meus filhos, dormir ao lado da mulher que amo. Recebi uma nova oportunidade de sonhar sonhos que valem a pena”, escreveu ele.

Rodrigão também destacou a rotina saudável e afirmou que o caso foi tratado como raro pelos especialistas.

“Os médicos disseram que foi algo muito raro, uma incompatibilidade genética, que acarretou em um tumor de 13 cm e uma hemorragia. Essa hemorragia foi o único sintoma que tive”, completou o ex-BBB.

Rodrigão passou pela retirada de um tumor de quase 13 centímetros na glândula suprarrenal no dia 23 de agosto, em um procedimento com incisão na virilha. Uma biópsia foi realizada e o resultado apontou que não era maligno.

Rodrigão emociona ao cantar sobre milagre após retirar tumor

O ex-BBB Rodrigão emocionou os seguidores ao aparecer tocando piano e cantando uma música sobre cura e milagre. O influenciador ficou 12 dias após ter um sangramento abdominal em decorrência de uma lesão na glândula suprarrenal e retirou um tumor da área.

No vídeo, Rodrigão e a esposa, Adriana Sant’Anna aparecem bastante emocionados. O ex-BBB canta a versão em português da canção Too Good To Not Believe – Muito bom para não acreditar, em tradução livre – do cantor gospel Cody Carnes.

“O câncer eu já vi sumir / Placas de metal se vão / Não diga que Ele não pode / Não diga que Ele não pode / Mortos são ressuscitados / Na mente há restauração (…) Maravilhas fazes Tu / Quantas vezes eu as vi / Bom demais para não crer”, diz o trecho escolhido pela dupla. Veja o vídeo aqui!