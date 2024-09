EXCLUSIVO: cantores da Banda Limão com Mel revelam detalhes do show desta terça na Expoacre

Os vocalistas Edson Lima e Adma Andrade, da renomada banda Limão com Mel, chegaram a Rio Branco, capital acreana, nesta terça-feira (3). O show da banda é um dos eventos mais esperados da Expoacre e promete animar o público com uma apresentação gratuita na arena de rodeio.

A banda desembarcou no Aeroporto Internacional de Rio Branco pela manhã e, ao chegar, Edson Lima comentou sobre as queimadas que afetam o estado. A fumaça que predomina no céu acreano tem complicado até o pouso de aeronaves.

Com uma carreira marcada pelo sucesso nos anos 90, a Limão com Mel trará uma nova versão de seus clássicos. O repertório final ainda está sendo definido, mas faixas icônicas como “Toma Conta de Mim”, “Homem da Lua” e “Um Amor de Novela” estarão no setlist, com novas roupagens para o deleite dos fãs.

Acompanhe a coluna Douglas Richer para assistir ao vídeo exclusivo da chegada da banda e ficar por dentro dos detalhes do show. Assista o vídeo exclusivo da coluna Douglas Richer do ContilNet: