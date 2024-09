Exposena 2024: ContilNet e Sans Filmes transmitem ao vivo a última noite da feira; ASSISTA

A ExpoSena 2024, maior feira agropecuária de Sena Madureira, chega a sua última noite, após cinco dias de uma programação extensa.

O ContilNet Notícias em parceria com a Sans Filmes transmite ao vivo o encerramento da feira, nesta quarta-feira (25), data em que o município completa 120 anos de história.

A noite será marcada pelas finais do rodeio. Serão conhecidos os vencedores que irão levar para casa uma moto zero km, oferecida pela Honda.

Em seguida, quem encerra a feira é o cantor Paraná, da dupla com Chico Rey.

A transmissão será ao vivo pelo canal do ContilNet no YouTube e pela TV Rio Branco, no canal 8.1, e você não pode ficar de fora.

