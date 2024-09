Faltando meses para deixar a presidência da Aleac, Gonzaga avalia o mandato: “Fomos até o povo”

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), foi um dos entrevistados do ContilNet durante a última noite da Expoacre 2024, neste domingo (8).

Prestes a deixar o cargo – que deve acontecer no início do ano que vem -, o deputado avaliou os anos que esteve à frente da presidência da Casa do Povo. Ele será reconduzido à 1ª Secretaria-geral da Mesa Diretora, dando espaço para o retorno do deputado Nicolau Júnior (PP) ao cargo.

Ele declarou que em razão das diversas audiências públicas realizadas nos municípios do interior, a Aleac ficou mais próxima da população. “Nós fomos até o povo”, disse.

Gonzaga também falou sobre a relação do Acre com o Peru e com a China, bastante estreitada durante o seu mandato.

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: