Família de jovem morto na Expoacre faz protesto em local que ele foi assassinado; FOTOS

As família de Rita de Cássia e Wesley Santos da Silva, jovem que foi assassinado pelo policial penal Raimundo Nonato Veloso da Silva Neto durante a Expoacre 2023, realizaram uma manifestação na última noite da Expoacre 2024, durante a feira, no domingo (8).

Wesley foi morto dentro de um estande na última noite do evento de 2023, e o acusado, um policial penal, está preso aguardando julgamento pelo tribunal do júri.

“Estamos aqui para lembrar o que aconteceu e para pedir por segurança, principalmente dentro do parque, que é um local de lazer para as famílias”, disse advogada da família, Juciele Rodrigues.

Isa Souza, mãe de Wesley, também esteve presente no protesto e expressou a dor da perda do filho.

“O sentimento é de revolta, tristeza e muita angústia pela perda dele. A falta que ele faz na nossa família é imensa. Ele tinha dois irmãos pequenos e era o provedor da casa. Ele trabalhava e me ajudava com tudo, principalmente com os dois irmãozinhos que deixou. Deixou o pai dele, que era o único filho que ele tinha. A avó dele está aqui também, sabe? Toda a família dele sente muita falta, é muito revoltante, é algo muito triste, muito triste mesmo”, disse.