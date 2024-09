Fãs de Anitta ‘invadem’ redes de Vinicius Souza, novo affair da cantora

As especulações sobre um possível romance ganharam força quando Anitta viajou de férias para a Grécia. Na ocasião, Vinicius passou a interagir no perfil do Instagram da Girl From Rio, deixando comentários e elogios.

Vinicius, que joga atualmente no Sheffield United, na Inglaterra, conta com mais de 323 mil seguidores no Instagram, onde recebeu diversas mensagens dos fãs de Anitta opinando sobre o suposto relacionamento.

“E a mamãe Anitta?”, perguntou um. “Cuida bem da nossa mami, Anitta”, pediu outro. “O homem tá amando”, destacou um terceiro. “Sempre muito bem servida. Fome ela não passa”, brincou uma. “Achei que eles combinam muito”, acrescentou um. “O bom gosto da mami é surreal”, observou uma. “Gente, achei um casalzão”, elogiou outra. “É o que? Que isso, hein, Vinição. Aí tu tirou onda”, disse um. “Dois gostosos”, disparou uma.

Conheça novo affair de Anitta

Nascido em Padre Miguel, no Rio de Janeiro, Vinicius já foi casado com Giulia Dantas, ex-namorada do rapper L7NNO. Ele tem dois filhos: Maria Eduarda, fruto do relacionamento com a influenciadora Isabelle Michel, e Théo, da relação com a estudante de direito Victoria Leonor.

Discreto quanto a sua vida pessoal, Souza costuma postar mais fotos do trabalho e poucas da família nas redes sociais.