A morte do influenciador Liu Can, um fisiculturista de 27 anos, chocou a comunidade fitness da China. O jovem faleceu na semana passada, vítima de afogamento, enquanto gravava vídeos em uma área no distrito de Nanchuan, em Chongqing. A região, conhecida pelas paisagens naturais, era de acesso restrito aos visitantes, segundo informado pelas autoridades locais.

A morte foi anunciado por um tio pela plataforma Douyin (nome do TikTok, na China), onde o jovem contava com mais de 100 mil seguidores e mais de 1 milhão de visualizações. Além de participar de competições nacionais e internacionais de fitness, o influenciador também se dedicava às exposições de animes e era atração de parques de diversões e festivais de músicas como cosplayer especial. A família de Liu confirmou que o influenciador se afogou enquanto filmava imagens para suas plataformas de mídia social no local proibido. Três dias após acidente, o corpo foi cremado.