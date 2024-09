Fluminense marca no fim e abre vantagem sobre Atlético na Libertadores

O Atlético foi superado pelo Fluminense por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (18), no Maracanã, no Rio de Janeiro, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O gol foi marcado por Lima, após boa jogada de PH Ganso, aos 43 minutos da etapa complementar.

O Galo volta a campo no próximo domingo (22) e tenta se reabilitar no Campeonato Brasileiro. Goleado por 3 a 0 pelo Bahia na última rodada, os mineiros recebem o Red Bull Bragantino, a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena MRV.

O Flu, por sua vez, tem um grande clássico pela frente. No mesmo horário, encara o líder Botafogo no Maraca. Os cariocas vêm de derrota por 2 a 1 para o Juventude, em jogo disputado em Caxias do Sul.

A partida de volta pela Libertadores acontecerá na quarta-feira (25), no estádio do Alvinegro. Os dois times se enfrentam a partir das 19h (de Brasília), na capital mineira.

Torcida do Galo presente

A torcida atleticana marcou presença em peso no Maracanã. Todos os 3.600 ingressos colocados à venda para os visitantes foram comercializados.

Scarpa bastante vaiado

Ex-jogador do Fluminense, o meia Gustavo Scarpa foi bastante vaiado pelos torcedores cariocas. A saída do camisa 6 para o Palmeiras, em 2018 nunca foi aceita pelos tricolores; para eles, uma traição do meio-campista.

Primeiro tempo morno

Os primeiros 47 minutos de bola rolando no Maracanã foram de poucas emoções. Apesar de o Fluminense tentar ser mais intenso e buscar o primeiro gol e de o Galo esperar mais o adversário, foram os mineiros que tiveram a melhor oportunidade na etapa inicial.

Grande chance com Hulk

A melhor chance do primeiro tempo veio com Hulk, do Atlético. Em contra-ataque puxado desde o meio de campo, aos 34 minutos, o camisa 7 partiu em velocidade, limpou três adversários e chutou forte, obrigando Fábio a fazer grande defesa para escanteio.

Grande chance do Flu

Aos 43, veio a grande oportunidade para o Fluminense abrir o marcador. Livre, Árias conseguir chutar e tirar a bola de Everson, mas ela, sem força, saiu caprichosamente para a linha de fundo.

Discussão entre atleticanos

Assim que o árbitro apitou o fim do primeiro tempo, uma discussão entre dois protagonistas do elenco chamou a atenção. Hulk e Scarpa deixaram o gramado “batendo boca” e foram controlados por um dos seguranças do clube.

Hulk de novo

Aos 3 minutos do segundo tempo, Hulk chutou forte de fora da aréa. Fábio, bem colocado pulou para a defesa e espalmou a bola e espantou o perigo.

Fluminense 1 x 0 Atlético

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Antônio Carlos), Thiago Santos e Diogo Barbosa (Marcelo); Facundo Bernal, Martinelli (Lima), Jhon Arias, Paulo Henrique Ganso e Kevin Serna (German Cano); Kauã Elias (Keno). Técnico: Mano Menezes

Atlético

Everson; Fuchs, Battaglia, Alonso e Arana; Fausto Vera, Alan Franco e Bernard (Igor Gomes); Scarpa, Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Gols: Lima, aos 43 minutos do 2º tempo

Cartões amarelos:

Motivo: jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro

Data: 18 de setembro de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Arbitragem: Facundo Tello (ARG), auxiliado por Juan Belatti (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)