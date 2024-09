Fogo ameaça casas e moradores entram em desespero na zona rural de Rio Branco; VÍDEO

Um incêndio em vegetação ameaçou atingir casas na noite desta quarta-feira (18), na Travessa Terezinha Miguéis, no Ramal do Polo, no bairro Belo Jardim, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de um morador identificado como Paulo, o fogo começou na tarde desta segunda-feira, em uma área de mata de uma fazenda, e, com muito esforço, todos conseguiram apagá-lo. Já durante a noite, o fogo retornou por outro lado de uma fazenda, quase explodindo um transformador e atingindo a rede elétrica.

O fogo ficou a poucos metros das residências e, com muito esforço, as chamas foram controladas. No entanto, ainda existe a ameaça de recomeçar do outro lado da fazenda, em direção a algumas casas.

O funcionário público disse que é de grande importância destacar que não se pode fazer nada para conter as chamas e a fumaça, que é sufocante. O Corpo de Bombeiros foi acionado várias vezes, mas não apareceu para prestar apoio aos moradores da região.

Veja o vídeo: