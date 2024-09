“Fomos na contramão de todas as capitais”, diz Bocalom na CBN sobre diminuição do valor da passagem de ônibus

O candidato a prefeito Tião Bocalom (PL-AC) começou a segunda-feira (2) conversando com os ouvintes da Rádio CBN Amazônia. Em uma conversa conduzida pelas jornalistas Melícia Moura e Rita Pontes, do programa Jornal da Manhã, Bocalom conversou sobre todos os feitos enquanto atual prefeito — e o que ainda pretende fazer.

Dentre os principais assuntos abordados, estiveram transporte público, terceirização do sistema de água e esgoto e saúde — todos de grande interesse público. Na área de transporte, Bocalom destacou a modernização da frota, a fase de testes dos ônibus elétricos e a diminuição na tarifa. “Essa diminuição foi na contramão de todas as capitais; diminuímos as passagens mas, ao mesmo tempo, modernizamos as frotas e a população já mostrou que aprovou nosso ônibus elétrico que está em fase de testes”.

Na área de saneamento, um dos marcos da gestão Bocalom foi reassumir o sistema de água e recriar o Saerb. “O sistema de água e esgoto é um grande desafio que aceitamos e que já temos resultado. Fizemos investimentos em bombas — algo que não era feito em 30 anos — e estudamos a perfuração de poços para acabar com o problema de água na nossa cidade”. Questionado sobre a terceirização do serviço, Bocalom rebate: “E o mais pobre? O mais pobre não merece isso! A prefeitura existe para isso: para arcar com custos que não devem ser repassados aos mais pobres”. E completou: “Pegamos um Saerb falido e hoje colocamos água 24 horas em vários bairros da nossa capital”.

Sobre os serviços de Saúde, Bocalom comemorou a organização da pasta: “Acabei com essa história de faltar medicamento nos nossos postos. Na pandemia, saímos na frente de grandes cidades e valorizamos os nossos profissionais. Eles, hoje, trabalham felizes”. Na área de infraestrutura, Bocalom comemorou avanços e anunciou o Buraco Zero, que consta em seu programa de governo. “Já fizemos mais de 3 mil ruas e, até o final do ano, faremos cerca de 1000 ruas. Essa semana, foi liberado o valor do Asfalta Rio Branco e agora são 10 empresas — mais a Emurb — para trabalhar a todo vapor na nossa cidade”.