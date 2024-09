FOTOS: Gladson homenageia Lacraia em final de rodeio da Expoacre 2024

Uma das maiores atrações da Expoacre 2024, a final do rodeio acontece nesta terça-feira (03). Com show de fogos de artifício, homenagens e discurso do governador Gladson Cameli, a comemoração atraiu milhares de acreanos.

A final trouxe em sua abertura, a característica apresentação de seus organizadores, apoiadores e competidores.

Além disso, contou com a entrega de medalhas a diversas personalidades acreanas como o governador Gladson Cameli, a vice-governadora Mailza Assis, secretários do governo do Estado, empresários e componentes importantes que fizeram o rodeio acontecer foram homenageados. Além do clássico animador do rodeios, o goiano “Lacraia”.

Na entrega da medalha ao animador, Gladson discursou:

“Você nos orgulha […] É uma honra eu poder ir homenagear você. Você sempre será bem-vindo aqui”, disse. Cameli ainda pontuou como Lacraia é candidato a vereador em Rio Verde, em Goiás.

Com a tradicional oração à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e um show de fogos de artifícios, a celebração deu a largada à final do rodeio da Expoacre 2024.

Veja vídeo e fotos:

Please enable JavaScript play-sharp-fill Link

Assista ao vivo a transmissão da 4º noite da maior feira do Acre, pelo ContilNet e Sans Filmes: