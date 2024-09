FOTOS: show de Marília Tavares, rodeio e encontros de negócios marcam a 3ª noite da Expoacre

Um terço da programação da Expoacre 2024 já se encerrou e a maior feira do agronegócio do estado do Acre continua a todo vapor na última segunda-feira (02).

Com a grande atração sendo o rodeio e os show da artista nacional, Marília Tavares, a feira atraiu mais uma multidão de acreanos para acompanhar as novidades do cenário do agronegócio acreano.

A programação da Expoacre vai desde estandes de negócios a gastronomia típica acreana e dos países vizinhos, como Peru e Bolívia, e também conta com seis shows nacionais, rodeio e outras atrações espalhadas pelo parque de exposições.

Confira a galeria exclusiva do ContilNet da terceira noite de Expoacre 2024: