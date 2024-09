Funtac anuncia investimento de +R$300 mil em programa de móveis do Governo

A presidente da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), Iuçara Souza, anunciou um investimento na aquisição de móveis, destacando o apoio da instituição à indústria local. O anúncio aconteceu nesta segunda-feira (02), no Polo Moveleiro da Expoacre 2024.

Segundo Iuçara, o investimento de R$ 300 mil vai fomentar a economia e reforçar o compromisso da Funtac com o desenvolvimento do setor.

“Esse acordo de R$ 300 mil para a aquisição de móveis já vai ser uma economia que vai gerar dentro da [instituição] e parabenizo pelo lindo trabalho que vocês executam. Contem sempre com a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre”, disse Iuçara, ressaltando a importância do setor para a economia local.

Iuçara destacou ainda o histórico de parceria da Funtac com as empresas moveleiras:

“Muitos de vocês já passaram pela Funtac, já têm seus trabalhos estudados por lá. Então a gente está sempre disponível e mostrando agora, fazendo esse acordo para fechar o negócio de trezentos mil para aquisição de imobiliárias para a instituição”, completou.

Sobre o programa Comprac

O programa de incentivo às compras foi criado pelo governador Gladson Cameli e está sendo ampliado para outros setores.

“O objetivo é fomentar a indústria, fazer com que a nossa indústria gere emprego. Neste momento, o foco está sendo o setor moveleiro, mas já estamos trabalhando no setor gráfico, alimentos, confecções, e vamos expandir para novos segmentos”, afirmou o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanipal Mesquita.

