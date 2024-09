Gladson anuncia retorno da Expoacre para julho e diz que feira vai iniciar mais cedo

O governador do Acre, Gladson Cameli, anunciou, em coletiva de imprensa que divulgou o balanço de movimentação financeira da Expoacre 2024, que a data da próxima feira, que comemora a sua 50° edição em 2025, retornará para a data tradicional.

De acordo com Gladson, a data já faz parte do calendário das pessoas. “Vamos voltar a realizar a feira em julho. Essa data faz parte do calendário das pessoas e também dos expositores”, disse.

O governador afirmou que alguns dos peões de rodeio deixaram de ir para Barretos para participar da competição na Expoacre 2024. “Por isso vamos voltar a feira para julho e manter a tradição no calendário de todos”, disse.

Além disso, o governador também falou sobre mudar o horário de abertura da feira. “Não vai mais abrir os portões às 18h. Vamos abrir os portões depois de 12h, vamos ver um horário, para que as pessoas possam fazer seus negócios durante o dia e se divertir a noite”, ressaltou.

Expoacre movimentou quase R$ 400 milhões

O volume de negócios realizados na Expoacre 2024 foi de R$ 391.528.075. Em 2023, foram 325.305.856, com uma variação de 20,4%, segundo anunciou Gladson.

A coletiva de imprensa aconteceu no Auditório do Sebrae, em Rio Branco, e contou com a participação do governador Gladson Cameli, diretor-superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, e representantes de demais instituições e órgãos.