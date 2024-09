Gladson assina contrato para construção de 250 unidades do Minha Casa, Minha Vida

Durante a Expoacre 2024, nesta terça-feira (3), o governador Gladson Cameli assinou um contrato com a Caixa Econômica Federal que autoriza a construção de 250 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, financiadas pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) do Ministério das Cidades.

Ao todo, o investimento é de R$ 60 milhões, sendo R$ 38 milhões provenientes do governo federal e R$ 12 milhões do governo do Estado.

“Com essa iniciativa, vamos reduzir o déficit habitacional, aquecer a economia e proporcionar unidades habitacionais com infraestrutura e qualidade superior, especialmente para aqueles que vivem em áreas de risco. Estamos avançando nessa pauta de habitação graças à parceria com o governo federal e a Caixa Econômica, pois a casa própria representa dignidade e qualidade de vida para as pessoas”, disse o governador Gladson Cameli.