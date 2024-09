Gladson diz que Mailza tem direito de disputar o Governo em 2026 e fala sobre Alan Rick

Durante entrevista na transmissão da Expoacre 2024 do ContilNet, neste domingo (1), o governador Gladson Cameli falou sobre as especulações relacionadas às eleições estaduais de 2026, principalmente nas que apontam que ele deverá disputar uma vaga no Senado Federal, cargo que já ocupou uma vez antes de ser eleito governador.

Ele não descartou a possibilidade de disputar o Senado, mas revelou que só tomará essa decisão se depender da situação do Estado até lá. Para concorrer ao cargo, Gladson precisa deixar o Governo em até abril de 2026, meses antes das eleições.

“Eu preciso executar várias as ações que não tem mais tempo de espera, de obras, de valorização do servidor, manter a saúde financeira do Estado. Vai depender muito. Se eu ver que será um prejuízo para o Estado a minha renúncia em abril, eu não tenho problema de ficar até o final não. Até lá, tudo vai ser especulação. prioridade é cumprir com as minhas promessas. Aí sim! Se eu der esse passo, serei pré-candidato ao Senado e colocarei o meu nome à disposição”.

Com a possível saída dele do cargo, quem assume o Governo é a vice-governadora Mailza Assis. Sobre essa possibilidade, Gladson disse que a companheira de governo tem toda a liberdade e direito de ser candidata a governadora em 2026. “Como é que eu vou empatar? Qual o poder que eu tenho? Quando eu renuncio eu sou quem?”, disse.

“Ela tem me ajudado muito. Eu não tenho o que reclamar da vice-governadora Mailza”, completou.

Gladson ainda falou sobre o senador Alan Rick, outro nome ventilado para concorrer ao Governo, que também faz parte do grupo político da Direita – que se uniram para a disputa da Prefeitura de Rio Branco em 2024, unidos na reeleição do prefeito Tião Bocalom -.

Sem falar diretamente qual dos dois deverá apoiar na disputa, Gladson deixou um recado: “O partido do Alan vai ter a prioridade deles. A prioridade do Progressistas – partido dele e de Mailza – é o Progressistas. Não adianta eu chegar em Brasília com o Progressistas fraco”.

ASSISTA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: