Gladson participa de campanha inusitada em apoio a candidato do interior; assista

O governador do Acre, Gladson Cameli, divertiu as redes sociais na tarde desta quarta-feira (25), ao participar de uma campanha eleitoral em apoio a José Edvaldo Teles, conhecido como Padeiro, candidato à reeleição para a prefeitura de Bujari pelo PDT. O evento destacou-se pela abordagem inusitada e pela interação com os moradores.

Durante a atividade, Gladson e os presentes no evento aparecem pulando e correndo em uma alegria contagiante. Munidos de uma panela de pressão improvisada com uma caixa d’água, a população fez um bandeiraço agitado, com direito a muita música e vídeos registrando o momento.

A criatividade e o entusiasmo do governador renderam-lhe elogios nas redes sociais, onde foi aclamado como “o melhor ” pela diversão e engajamento demonstrados. Internautas comentaram: “Acre não é para amadores”, destacando o caráter único e descontraído da campanha.

Seu apoio a Padeiro, que busca a reeleição em Bujari, reforça a aliança política entre o Progressistas (PP) e o Partido Democrático Trabalhista (PDT) no Acre.

A relação entre Gladson Cameli e Padeiro não é recente. Em março deste ano, durante um ato de filiação partidária, o governador já havia anunciado seu apoio à pré-candidatura de Padeiro à reeleição.

Assista o vídeo: