Governo avalia nova suspensão das aulas por conta da péssima qualidade do ar

Rio Branco, capital do Acre, registrou na manhã desta sexta-feira (20), índices altos de poluição, segundo a plataforma IQAir. O governador Gladson Cameli disse que o gabinete de crise avalia a suspensão das aulas da rede pública estadual novamente por conta da fumaça. As aulas já foram suspensas em outra data por conta da fumaça e má qualidade do ar.

De acordo com Cameli, a saúde dos estudantes não pode ser colocada em risco em meio à crise climática e o gabinete de crise está discutindo a situação para que o Governo do Acre possa agir com as medidas necessárias.

A capital do Acre amanheceu nesta sexta-feira (20) registrando 587 µg/m³ (microgramas de poluentes por metro cúbico), segundo levantamento do IQAir, plataforma da Organização das Nações Unidas e do Greenpeace.

Com esse nível, a qualidade do ar na capital é considerada “muito insalubre” para a saúde humana. Além disso, Rio Branco ficou na liderança entre as cidades mais poluídas do país, com o ar quase 29 vezes mais poluído do que o aceitável pelos órgãos de monitoramento.