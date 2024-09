Governo decide prolongar suspensão das aulas e instala ensino remoto em razão da seca extrema

O Gabinete de Crise criado pelo Governo do Estado para enfrentar a seca extrema no Acre, convocou a imprensa para anunciar novas medidas de enfrentamento à poluição do ar, estiagem e fumaças no estado, nesta segunda-feira (9).

A principal medida foi apresentada pelo secretário de Educação, Aberson Carvalho, que anunciou que a suspensão das aulas presenciais nos municípios do Baixo e Alto Acre, Vale do Juruá e Purus, seguem até a próxima sexta-feira (13). A suspensão só não é válida para os municípios do Tarauacá/Envira (Tarauacá, Feijó e Jordão).

O secretário informou que a modalidade de ensino remoto será implementado para as regiões que estão com as aulas suspensas.

“Essa medida visa garantir que os nossos estudantes não tenham o fluxo de caminhar e voltar da escola, tendo exposição e inalação desta fumaça através das micropartículas. Isso garante uma qualidade de vida para os nossos alunos”, disse.

Os alunos terão aulas por meio da TV Ao Vivo ou no site da Secretaria de Educação [see.ac.gov.br] e receberão materiais por WhatsApp.