Governo instala filtros de água potável em comunidades distantes para mitigar impactos da seca

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), informou nesta quinta-feira (12), que instalou em comunidades de áreas protegidas da região, dois Sistemas Alternativos de Tratamento de Água (filtros do tipo ECO Soluções em Saneamento). A iniciativa funciona como mais uma medida para diminuir os impactos da seca extrema que Estado enfrenta atualmente.

A instalação iniciou na segunda-feira (9), e foi finalizada na quarta-feira (11), nas unidades de Conservação Estaduais (UCs), que ficam ao redor da Unidade de Gestão Ambiental Integrada (Ugai) da Floresta Estadual do Antimary, localizada entre as cidades de Bujari e Sena Madureira, e Ugai do Jurupari, da Floresta Estadual Afluente, situada entre os municípios de Manoel Urbano e Feijó.

A implementação dos filtros está inserida dentro das ações que estarão previstas no Plano Estadual “Água Boa”, que está em fase de construção, e visa atender às necessidades das comunidades das UCs, possibilitando e viabilizando acesso à água de qualidade para consumo humano, decorrente da implantação de tecnologias e soluções para o tratamento da água.

A parceria foi fechada no ano passado, quando o governador Gladson Cameli e a secretária do Meio Ambiente, Julie Messias, estiveram na Semana do Clima, em Nova York. A Fundação Amazônia Sustentável – FAS é parceira da Sema nesta ação, a partir do projeto “Apoio emergencial e combate aos impactos da seca no estado do Acre”, onde foi viabilizado as aquisições do sistema de filtragem, insumos e técnico responsável pela instalação do equipamento.

Em complemento à ação, a equipe de Educação Ambiental da Sema realizou rodas de conversas com os moradores dos locais, e destacou a importância dos cuidados necessários para manter e preservar as fontes de água, com jogo de perguntas e respostas relacionadas ao meio ambiente, óculos de realidade virtual, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), para uma imersão da comunidade aos impactos dos eventos extremos, e exibições do Cine Verde.