Governo Lula firma acordo que autoriza INSS e Caixa usarem embarcações para atendimentos no Acre

O Ministério da Previdência Social (MPS), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a Caixa Econômica Federal firmaram acordo de cooperação técnica para compartilhar o uso das instalações das agências-barco da Caixa e das unidades flutuantes do INSS, conhecidos como PREVBarcos.

Pelo acordo, o INSS poderá utilizar as embarcações da Caixa para prestar serviços previdenciários e a Caixa poderá usar as embarcações do INSS para prestar serviços bancários. O acordo foi assinado na última terça-feira (17), em Brasília.

A medida vai beneficiar a população de algumas cidades do Acre, além da população ribeirinha do Amazonas, do Leste, Norte, Nordeste e Noroeste do Pará, grandes comunidades do Amapá como Bailique e Buritizal e todo o sudeste de Rondônia. A missão que inaugura a medida do termo deve ocorrer ainda este ano.

Atualmente, o INSS possui três PREVBarcos em operação no Amazonas e um no Pará. Juntas as unidades atendem em média 1890 segurados por mês. O Acordo de Cooperação Técnica tem prazo de vigência de 24 meses, podendo ser prorrogado.