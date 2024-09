Governo Lula lança projeto que pretende doar móveis abandonados da União no Acre, anuncia SPU

O superintendente da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) no Acre, Tiago Mourão, foi um dos entrevistados do ContilNet durante a transmissão da Expoacre 2024 desta terça-feira (3).

Na entrevista, Mourão lembrou do programa lançado neste ano pelo presidente Lula, que abrange o Acre, e pretende democratizar os imóveis da União.

O ‘Imóvel da Gente’ abrange imóveis sem destinação definida, como áreas urbanas vazias, prédios vazios e ocupados, conjuntos habitacionais com famílias não tituladas, além de núcleos urbanos informais com e sem infraestrutura. A iniciativa visa beneficiar áreas como educação, saúde, assistência social, segurança alimentar, cultura e o esporte, priorizando a oferta habitacional (em parceria com o Programa Minha Casa Minha Vida), regularização fundiária, obras de infraestrutura e equipamentos de políticas públicas diversas.

“Esses imóveis abandonados estarão disponíveis para a sociedade. Esse imóvel pode virar uma escola, uma creche, um ginásio”, disse Mourão.

Ele também falou sobre os programas de regularização fundiária para pessoas que residem em áreas da União.

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: