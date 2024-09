Governo vai liberar servidores +60 anos para trabalhar em home office por conta da poluição do ar

Nesta terça-feira (3), representantes de várias pastas do Governo do Estado reuniram a imprensa para anunciar as medidas emergenciais que serão tomadas para enfrentar a poluição do ar e as fumaças que atingem o Acre nos últimos dias.

Uma delas, será um decreto que deve liberar os servidores maiores de 60 anos – faixa etária mais suscetível a ser afetada por síndromes respiratórias -, a trabalhar no modo home office. O decreto será publicado no Diário Oficial do Estado e foi pleiteado na sessão da Assembleia Legislativa do Acre desta terça, pelo deputado estadual Eduardo Ribeiro, do PSD, vice-líder do Governo na Casa.

“É uma questão de saúde. Saúde é vida e nós precisamos estar reunidos. Eu preciso que a população entenda que nós vamos fazer tudo aquilo que podemos para tentar diminuir o prejuízo, principalmente das crianças e dos mais idosos”, disse.

Além do decreto, o governador também decidiu suspender o desfile cívico do dia 07 de setembro.

