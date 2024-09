Gugu: suposto filho tem vitória na Justiça em processo de paternidade

O comerciante Ricardo Rocha conseguiu a primeira vitória na sua luta para ser reconhecido como filho de Gugu Liberato. A Justiça determinou que a mãe, Maria do Céu, e o irmão do apresentador participem do teste de DNA.

A decisão foi feita, na última segunda-feira (9/9), em uma audiência conciliatória entre a equipe jurídica dos filhos do comunicador e os advogados de Ricardo.

Apesar do desejo dos herdeiros do apresentador de poupar a avô, a Justiça autorizou a coleta do material genético da matriarca e do irmão de Gugu, de acordo portal Leo Dias. Assim, não será necessário a exumação do corpo de Gugu.

Além disso, a mãe de Ricardo, dona Otacília, e a irmã dele também terão o material genético coletados. Os exames são feitos em dois laboratórios diferentes para garantir a segurança dos resultados.

A família de Gugu procura resolver a questão da paternidade o mais rápido possível para dar sequência à partilha dos bens do apresentador, avaliados em R$ 1 bilhão. Vale lembrar que a mãe dos filhos de Gugu, Rose Miriam, abriu mão da herança do apresentador após desistir do processo de reconhecimento da união estável deles. Assim, os únicos herdeiros legais são João Augusto Liberato e as gêmeas Sofia e Marina.