Homem deixa cartaz no centro de Rio Branco procurando uma companheira: “tem que ser caseira ou evangélica”

O aposentado José Sandura, de 60 anos, que mora no bairro Vitória, está em busca de um novo amor, e para conquistar a companheira, deixou cartazes espalhados em pontos específicos no centro de Rio Branco, com o seu número de telefone para que as interessadas entrem em contato com ele.

Entre os requisitos que o acreano busca, a sua futura esposa precisa ser caseira, não goste de beber ou ser festeira, ter idade entre 40 a 50 anos, se possível ser evangélica ou católica. “Quero uma mulher companheira, que cuide de mim. Não importa se ela for loira, morena ou ruiva, me amando já é o que mais importa”, comentou.

José, que além de aposentado, também trabalha como camelô no município, informa que as animadas com a proposta, tenham em mente que ele é um homem respeitador, tem apartamento próprio e zero problemas com relacionamentos antigos. Ele também destacou que a mensagem por cartaz foi uma forma boa de conseguir atenção.

“Já estou solteiro há um bom tempo, então tenho certeza que eu e minha futura esposa seremos muitos felizes juntos. Quem deseja me conhecer, saber mais da minha vida, fale comigo pelo número”, destaca.