Homem fica com buraco na barriga após ser picado por aranha

Nigel Hunt, 59 anos, estava deitado em casa quando sentiu uma picada de aranha na barriga, em 30 de agosto. O morador das Ilhas Scilly, na Inglaterra, não esperava que a picada “inofensiva” se tornaria um problema grave.

O instalador de janelas precisou passar por uma cirurgia para retirar parte da pele da barriga enquanto estava de férias no Egito, após ser diagnosticado com fasceíte necrosante, uma infecção bacteriana grave. A condição é conhecida como “doença devoradora de carne” porque as bactérias entram no corpo por uma ruptura na pele, destruindo o tecido debaixo dela.

Nigel conta que, embora tenha se assustado, a picada não foi dolorosa. “Senti uma beliscada logo abaixo do umbigo e minha primeira reação foi pular da cama para ver o que era, mas não consegui encontrar e segui o dia normalmente”, lembra em entrevista ao jornal Daily Mail.

O britânico começou a passar mal quatro dias depois, a caminho do aeroporto para as férias tão aguardadas no Egito. O que deveria ser um tempo de descanso, acabou se transformando em um pesadelo.

“Ao chegar ao aeroporto e passar pelo check-in, seguimos para o setor de embarque. Nesse ponto, tudo pareceu piorar muito rápido, desde passar mal na sala de embarque até ficar com a cabeça enfiada em vários sacos de vômito durante a maior parte da viagem”, conta.

O desconforto continuou durante a viagem. A ferida da picada cresceu dia após dia, tornando-se um buraco no estômago, fazendo Nigel comprar anti-histamínicos e analgésicos até procurar atendimento médico em dois hospitais.

Risco de morte

Exames de sangue e ultrassonografias revelaram que ele tinha desenvolvido fasceíte necrosante. Um médico informou que Nigel provavelmente foi picado por uma aranha falsa viúva-negra ou aranha-violinista.

“O médico disse que se eu não tivesse ido ao hospital para um segundo exame dentro de seis a 10 dias, eu estaria morto. Passar de saudável para doente em tão pouco tempo e depois ouvir que você poderia morrer era assustador”, conta.

Nigel passou por um procedimento para remover a pele morta da barriga e tomou antibióticos para tratar a infecção. Ele segue internado para tratar a ferida, que continua aberta e exigirá tratamento até duas semanas.