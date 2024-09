Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado

Horóscopo: A BELEZA DA FORÇA GRUPAL

Data estelar: Lua míngua em Leão.

Preserva tua dignidade diante de todas as tentações de atravessares a linha que separa a civilização da barbárie, porque não estás só diante dessa experiência que se apresenta de variadas formas, inúmeros antepassados diretos e indiretos passaram pela mesma situação, e nesse exato instante também milhares de pessoas se encontram nesse dilema.

Nossa humanidade nunca está só, porque o indivíduo que somos é resultado do grupo da natureza que constituímos, e nunca o contrário.

Nossa força não está em nossa individualidade, nossa força se encontra na grupalidade, essa mesma que desprezamos em nossa frenética busca de nos destacarmos da multidão para sermos lindos e maravilhosos.

A beleza, no entanto, está onde sempre esteve, na força grupal.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O que puder ser finalizado há de se tornar prioridade para você nesta parte do caminho, porque assim sua alma ficaria livre de amarras do passado e poderia abraçar o futuro com boa vontade e espontaneidade. Aí sim!

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Seria desnecessário e inútil você impor sua vontade e se desviar do que tiver sido combinado com outras pessoas. Por mais tentadora que seja a alternativa de impor sua vontade, procure se ater ao combinado por enquanto.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há horas em que se torna impossível satisfazer os interesses de todas as pessoas envolvidas, e alguém precisa se sacrificar. Agora não é o caso de você sacrificar seus interesses, mas de puxar a sardinha para seu lado.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Aja de acordo com suas ideias, se torne o exemplo vivo e prático de tudo que você apregoa. Dessa forma, a elaboração de suas ideias não terá de passar por discórdias nem discussões estéreis, carentes de sentido.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Apesar de tentador, o cenário não é propício ainda para você tomar as iniciativas que tem em mente. Procure amadurecer melhor suas ideias e ir testando seus intuitos aos poucos, observando os resultados. Experimentação.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Você não precisa liderar nem muito menos competir com outrem pela liderança, porque isso vai acontecer naturalmente. É só seguir a onda e cuidar para que as ações empreendidas prossigam com ordem e planejamento.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Nossa humanidade anda tentando se convencer de que a força do pensamento é suficiente para criar realidades. A força do pensamento é importante, mas sem esforço físico e concreto se torna decepcionante também.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

É contraproducente que você abra a boca e despeje suas verdades, porque as pessoas interpretariam que você as quer ofender, em vez de esclarecer. Encontre uma maneira eficiente e cordial de se comunicar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Você precisa intervir com firmeza para que as coisas sigam o rumo de seus desejos, porque senão as circunstâncias vão tomar conta do cenário e distorcer completamente o que você desejaria ver acontecendo. Isso não.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ofereça amplo espaço para as pessoas se manifestarem e agirem de acordo com suas vontades. Você não precisa prevalecer nesta parte do caminho, mas se adaptar ao que essas pessoas determinarem. Pelo bem de todos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Este é um momento que apresenta diversas potencialidades a você, mas o dia continuará tendo as mesmas vinte e quatro horas de sempre, portanto, tenha isso em mente para não se envolver em mais coisa do que seja possível.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Quando os deveres se unificam aos desejos, então sua alma experimenta um enlevo raro e delicioso, porque a vida parece não ter problemas, só soluções. Essa sinergia só acontece por obra da força de vontade.