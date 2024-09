Idoso de 80 anos é encontrado morto em casa no interior do Acre; polícia investiga

A Polícia Civil do Acre está investindo as causas da morte de Francisco Pereira da Cruz, de 80 anos, que foi encontrado morto em sua residência, localizada no bairro Vila Vitória, em Epitaciolândia. Segundo informações, a investigação leva em consideração um possível latrocínio, que deve ter ocorrido na madrugada desta quinta-feira (5).

Após o sumiço do idoso e perceberem sinais de violência na casa, moradores da região acionaram a corporação. No local, os policiais confirmaram o óbito. Francisco foi atingido por um objeto contundente na cabeça, presumivelmente enquanto ainda dormia. O item não foi encontrado.

A Polícia Técnica foi mobilizada para realizar a perícia, em conjunto com a equipe do Instituto Médico Legal (IML) para a remoção do corpo. A principal linha de investigação seria a hipótese de latrocínio, mas não foi informado sobre a identidade do agressor ou motivação.

As investigações seguem em andamento. Familiares e conhecidos do idoso estão em estado de choque, já que Francisco era bastante conhecido pela comunidade. O acontecimento deixou os moradores assustados.

Com informações O Alto Acre