Jarude quer zerar filas em creches e crítica sorteio por vagas: “Nossos filhos não são prêmios de rifa”

O deputado estadual Emerson Jarude (NOVO), durante o debate dos candidatos a prefeito de Rio Branco, organizado pelos alunos do curso de Jornalismo da Ufac, nesta sexta-feira (20), fez críticas à falta de vagas em creches na capital.

Entre as propostas dele apresentadas, está a criação de milhares de novas vagas em Rio Branco.

“Hoje, temos cerca de 3 mil crianças fora da escola. Nosso objetivo número um é zerar esse número. Não podemos aceitar que nossos filhos participem de sorteios, como se fossem prêmios em uma rifa, em busca de uma vaga”, disse.

No debate, Jarude também falou sobre as propostas para resolver a situação do Centro de Rio Branco, tomado pela insegurança. Ele defendeu a criação da Guarda Municipal e de um centro com multiprofissionais para atender a população em situação de vulnerabilidade.

“No centro da cidade há uma questão social muito grande, que envolve os moradores de rua e dependentes. No nosso plano de governo, vamos implementar um centro com multiprofissionais para atendê-los. Primeiro, garantir tratamento; segundo, garantir emprego, inclusive com um projeto de lei para fazer parcerias com empresas privadas para reintegrar essas pessoas ao mercado de trabalho, mas, infelizmente, a proposta foi rejeitada. Também queremos focar na habitação. Se conseguirmos garantir essas três coisas, certamente conseguiremos reduzir a questão dos moradores de rua e dependentes químicos”, completou.