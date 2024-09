Jenilson quer nova licitação para o transporte coletivo de Rio Branco e tarifa zero para estudantes

Durante o segundo debate das eleições deste ano, nesta sexta-feira (20), organizado por estudantes de Jornalismo da Universidade Federal do Acre (Ufac), o ex-deputado Jenilson Leite, candidato a prefeito de Rio Branco pelo PSB, voltou a criticar o transporte coletivo da capital.

Ele fez críticas sobre a fala do atual prefeito Tião Bocalom (PL), de que iria ‘abrir a caixa preta do transporte público de Rio Branco’, que segundo ele, não foi cumprido.

Jenilson também anunciou mais vez a proposta de criar o programa Tarifa Zero, que vai isentar estudantes de pagar passagem de ônibus.

“Vamos estabelecer a Tarifa Zero em Rio Branco. Atualmente, pagamos R$ 30 milhões de subsídio. O que o prefeito está fazendo com o nosso dinheiro’”.

Em um embate com Emerson Jarude, Jenilson Leite também anunciou que caso seja eleito, fará a abertura de uma nova licitação para contratar empresa para o transporte público de Rio Branco.

“Na nossa gestão, faremos uma licitação com algumas exigências, incluindo a implementação da tarifa zero para estudantes. Esse é um compromisso do nosso plano de governo”, defendeu Leite. Jarude, por sua vez, prometeu trazer novas empresas para o município: “Tenho coragem para trazer novas empresas”, completou.