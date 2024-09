Jogos desta segunda-feira; veja onde assistir ao vivo e horários

Os destaques do futebol desta segunda-feira, 2, incluem a partida entre Sport e Ituano pela Série B do Brasileirão, além do confronto entre Operário-PR e Brusque, também pela Série B. No cenário internacional, o Campeonato Alemão Feminino apresenta o duelo entre Wolfsburg e Werder Bremen.

A programação do dia também conta com o jogo do Brasileirão Série C entre Londrina e Athletic.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão Feminino

13h – Wolfsburg feminino x Werder Bremen feminino – DAZN

Brasileirão Série B

20h – Sport x Ituano – Sportv e Premiere

21h30 – Operário-PR x Brusque – TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

Brasileirão Série C

20h – Londrina x Athletic – DAZN

Onde assistir ao vivo o jogo do Sport contra o Ituano; veja horário

O jogo Sport x Ituano terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere, às 20h.

Que horas é o jogo do Operário-PR contra o Brusque?

O jogo Operário-PR x Brusque terá transmissão ao vivo na TV Brasil, Canal GOAT e Premiere, às 21h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda-feira, 2.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira, 2.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda-feira, 2.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira, 2.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

Premiere

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

DAZN

Canal GOAT