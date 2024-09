Jovem reage a mandado de prisão, aponta arma para policial e acaba sendo baleado

O jovem Lorran Ribeiro de Alencar, de 23 anos, foi ferido com dois tiros após reagir a cumprimento de mandado de prisão e apontar uma arma de fogo para um policial civil no início da tarde desta terça-feira (24), na Rua Fares Fegali, no bairro Boa União.

Segundo informações de investigadores da Delegacia de Investigação Criminal (DEIC), Lorran possui diversas passagens por roubo e um mandado de prisão em aberto. Durante a abordagem na Rua Fares Fegali, o criminoso, que estava em uma motocicleta modelo Biz, de cor cinza, utilizada em assaltos, sacou uma arma de fogo e a apontou para o agente, que, diante da iminência de ser alvejado, reagiu à agressão e efetuou dois disparos. Um tiro acertou a perna esquerda de Lorran, na altura da coxa, quebrando o fêmur. O outro atingiu a região da tíbia e fíbula.

Mesmo ferido, o criminoso tentou fugir e escondeu a moto na casa da mãe, localizada no bairro Ayrton Senna.

Familiares de Lorran acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros atendimentos. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Lorran deve passar por um procedimento cirúrgico e está sob a custódia da Polícia Civil, que cumpriu com êxito o mandado de prisão. Após receber alta médica, ele será levado à Delegacia de Polícia Civil, onde será ouvido e encaminhado ao Presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC).