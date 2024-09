Justiça decreta prisão preventiva de “maníaco do carro” da zona leste

A Justiça de São Paulo decretou, nesta quinta-feira (19/9), a prisão temporária do “maníaco do carro”. O homem, de 48 anos, já foi denunciado por 7 vítimas por tentar arrastá-las para dentro do veículo, na zona leste de São Paulo.

A informação é do G1. A decisão foi tomada após um pedido da Polícia Civil, que já identificou o principal suspeito. O veículo do homem, um Fiat Uno prata sem placas, também foi localizado pelas autoridades policiais nessa quarta-feira (18/9). Dentro do carro, foram encontradas uma faca e uma camisa da torcida organizada do Corinthians.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que a polícia já foi notificada sobre seis casos, com um total de sete vítimas.

Em um dos ataques, ocorridos na sexta-feira (13/9) na Vila Prudente, uma adolescente de 16 anos reagiu ao ataque do homem, que tenta puxá-la para dentro de um Uno prata. A jovem se segura em uma árvore ao lado e começa a gritar.

Em seguida, a adolescente consegue escapar dos braços do homem e foge em direção a uma bicicletaria perto do local.

Em conversa com o portal, uma das vítimas contou que conseguiu escapar. A jovem de 26 anos foi abordada em um ponto de ônibus na Rua Manoel Onha, na Vila Oratório.

Ela, que não quis se identificar, contou que o suspeito não queria roubá-la e sim estuprá-la. “No que ele falou, eu corri. Minhas pernas tremiam, eu passei mal. Ele quer colocar as meninas dentro do carro. Ele queria fazer algo… Coisa ruim com as meninas. Se eu entrasse no carro, o que ele ia fazer? Muita coisa poderia acontecer”, disse. Segundo a vítima, o homem “só quer menina, não quer mulher mais velha”.

As investigações estão sendo conduzidas pelo 57° Distrito Policial, localizado no Parque da Mooca. “Diligências prosseguem para esclarecer os fatos. Em paralelo, o policiamento foi reforçado pela Polícia Militar e as equipes da região estão em posse das informações do suspeito para auxiliar em sua localização”, diz a pasta.

Quem é o suspeito

Segundo a TV Globo, o homem tem 48 anos e já foi condenado por um caso de roubo qualificado com privação de liberdade, em 2000. Ele foi condenado na época a 11 anos de prisão e deixou a cadeia em 2009.

O “maníaco do carro”, como ficou conhecido, já tentou agarrar as vítimas e levá-las para dentro do seu veículo, um Fiat Uno prata, sem placas. Todas conseguiram escapar. Elas foram atacadas em um único dia, na última sexta-feira (13/9), entre 17h10 e 18h40. As vítimas têm entre 16 e 34 anos e caminhavam sozinhas por ruas da zona leste.

A polícia já foi notificada sobre sete vítimas do homem. Todas mulheres, incluindo uma criança de 11 anos, disseram ter sido atacadas próxima à Avenida Vila Ema, que reagiu a abordagem na última sexta.