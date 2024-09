Liniker abrirá show de Lenny Kravitz em São Paulo; saiba tudo

A relação do artista americano com a cantora paulista não se dá de hoje. No ano passado, Lenny Kravitz compareceu à uma apresentação da cantora em Paris, na França, onde se conheceram pessoalmente e puderam trocar experiências.

Aliás, vale destacar que o anúncio veio em um ótimo momento da carreira de ambos: Lenny Kravitz acaba de marcar presença no MTV Video Music Awards e venceu o prêmio de Melhor Vídeo de Rock pelo clipe de “Human”, música de seu 12º álbum, Blue Electric Light (2024). Enquanto isso, Liniker alcançou resultados excelentes com o lançamento do seu segundo disco-solo, “CAJU“.

Ficou interessado? Então, vou te contar uma boa notícia: ainda tem ingressos disponíveis! A venda oficial acontece no site da Eventim.

Essa passagem do cantor por São Paulo será a primeira desde 2019, quando subiu ao palco do Lollapalooza Brasil. No repertório da noite, Lenny Kravitz apresentará canções do álbum “Blue Electric Light (2024)” e clássicos que marcaram a sua trajetória. Além de Liniker, Frejat e Lianne La Havas serão as outras apresentações de abertura.