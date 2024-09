Longo propõe criação de comissão permanente para tratar das crises climáticas e isolamento de municípios

O deputado Pedro Longo, vice-presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), propôs na sessão desta terça-feira (17) a criação de uma nova comissão permanente na Casa do Povo, no sentido de acompanhar obras e ações estruturantes sobre alagações, secas e isolamento de municípios.

“Já tivemos aqui uma audiência sobre as obras estruturantes para enfrentar alagações, secas e o isolamento dos municípios, mas penso que seja importante e proponho aqui a criação de uma comissão permanente para tratar das crises climáticas que o Acre tem enfrentado de uma forma tão preocupante nos últimos anos, desde as alagações até às secas extremas”, afirmou o deputado.

A proposta recebeu o aval da mesa diretora, especialmente do presidente da Aleac, Luiz Gonzaga.

“Precisamos alterar o regimento da casa para atender esse tema de urgência. Seria uma melhor solução para que a gente não se mobilize apenas quando essas crises se acentuam, e sim atuando de forma preventiva para garantir que a nossa população seja melhor assistida, fazendo seminários, ouvindo especialistas e fiscalizando as atividades governamentais”, continuou.

Longo sugeriu que a mesa diretora fizesse a indicação, de forma coletiva, mas se colocou à disposição, caso necessário, para apresentar de forma individual a proposição.

De acordo com a Defesa Civil Estadual, o Acre já vive, em 2024, a maior seca da sua história, enfrentando péssima qualidade do ar e níveis críticos dos rios.