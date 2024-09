Marcus Alexandre reforça apoio ao setor comercial e empresarial durante visita a supermercados

Na manhã desta segunda-feira (9), o candidato a prefeito pela coligação Bora Rio Branco, Marcus Alexandre, visitou uma rede de supermercados da cidade e destacou seu compromisso com o fortalecimento do setor comercial e empresarial. Durante o encontro com funcionários, Marcus falou sobre a importância de gerar emprego e renda para a população, a partir de uma gestão que facilite a vida dos empreendedores locais. “Nosso Plano de Governo prevê ações importantes para facilitar a vida do empreendedor e gerar novas oportunidades de trabalho, temos que desburocratizar os alvarás e facilitar a abertura de novas empresas”, disse.

O emedebista ressaltou que as compras governamentais, sob suas gestões anteriores, já priorizavam fornecedores locais, e que essa prática será ampliada caso seja eleito para mais um mandato. “Quando fui prefeito, todos os móveis adquiridos para as 28 unidades de saúde e as 14 creches que construímos foram feitos aqui em Rio Branco. A compra da merenda também pode ser local, com produtos da agricultura familiar e de cooperativas”, reforçou Marcus, enfatizando que valorizar os empresários da cidade ajuda a movimentar a economia e manter os empregos na região.

Além do apoio às pequenas e médias empresas, Marcus Alexandre anunciou a criação de um espaço de coworking municipal, voltado para a juventude de Rio Branco. O objetivo é incentivar o desenvolvimento de startups e soluções tecnológicas, oferecendo um ambiente com internet de alta velocidade e estrutura adequada para que jovens empreendedores possam criar e inovar. “O Coworking Municipal será uma grande novidade para os jovens, para que eles desenvolvam aplicativos e soluções que o mercado de trabalho exige”, explicou.

Outro ponto abordado pelo candidato foi a necessidade de retomar os investimentos em infraestrutura e construção na cidade, setores que também são grandes geradores de empregos. “A volta dos investimentos na infraestrutura e na construção é uma forma de gerar emprego e renda para nossa população. Precisamos fazer mais do que prometer, é hora de ação”, declarou Marcus Alexandre, criticando a falta de iniciativas da atual gestão.

A agenda de Marcus Alexandre segue com novas visitas a empresas privadas e comércios ao longo da semana, reforçando a importância da geração de emprego e renda como uma das prioridades para o desenvolvimento de Rio Branco.