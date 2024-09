Marcus e Marfisa decidem cancelar atividades de campanha por conta da fumaça em Rio Branco

O candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, e a candidata a vice-prefeita, Marfisa Galvão, da coligação Bora Rio Branco, decidiram cancelar as atividades de campanha programa para esta sexta-feira (20), em razão do alto índice de fumaça.

A informação foi divulgada, por meio de uma nota, pela assessoria do candidato nesta sexta-feira.

A capital do Acre amanheceu nesta sexta-feira (20) registrando 587 µg/m³ (microgramas de poluentes por metro cúbico), segundo levantamento do IQAir, plataforma da Organização das Nações Unidas e do Greenpeace.

Com esse nível, a qualidade do ar na capital é considerada “muito insalubre” para a saúde humana.

Veja nota:

Cancelamento do Agito do 15 desta sexta-feira em razão da fumaça

A Coligação Bora Rio Branco, que tem como candidato a prefeito Marcus Alexandre e Marfisa Galvão, decidiram pelo CANCELAMENTO das atividades de campanha de rua programadas para esta sexta-feira, 20 de setembro, em razão do alto índice de fumaça que tomou conta da cidade.

Coligação Bora Rio Branco