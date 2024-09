Marcus faz caminhada no Mocinha Magalhães e agradece carinho: ‘O povo quer mudança’

Faltando dez dias para as eleições, o candidato a prefeito pela Coligação Bora Rio Branco, Marcus Alexandre, intensificou as agendas nos bairros. Durante caminhada no Mocinha Magalhães, nesta quinta-feira, 26, o emedebista agradeceu o carinho e o apoio dos moradores e disse estar confiante na vitória.

“Estamos andando todos os dias nos bairros a pé, conversando com as pessoas sobre os problemas da cidade, e por onde tenho andando tenho recebido muito carinho da população, o sentimento majoritário é de mudança, e eu estou muito feliz pela acolhida das pessoas, só tenho gratidão”, disse.

Marcus Alexandre ressaltou que está fazendo uma campanha limpa, sem acatar os adversários, apresentando propostas para os problemas de Rio Branco.

“Nossa campanha tem sido assim, andando, conversando, apresentando nossas propostas para a falta d’água que assola os bairros, para a pavimentação de ruas, o transporte, a saúde, a falta de médicos. São muitos os desafios e eu estou pronto para trabalhar”, afirmou.

Confira a galeria: