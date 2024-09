Morador da Transacreana é premiado com dois anos de conta de energia grátis pela Energisa Acre

A Energisa entregou o prêmio de dois anos de conta de luz grátis a Gley Carlos Nogueira, morador da Transacreana, durante a realização da Expoacre 2024. O prêmio faz parte da promoção “Pague com QR Code e Concorra a Prêmios”, que também inclui prêmios instantâneos, como vouchers de até R$ 100,00 para lojas como Ponto Frio, Extra e Casas Bahia.

Gley Carlos, vencedor do sorteio de maio, expressou sua gratidão e alegria: “Essa premiação vai me ajudar muito. Eu estou desempregado, mas com a bênção de Deus, fui contemplado com essa promoção e foi uma bênção na minha vida.” Ele também destacou a facilidade de participar: “É fácil se cadastrar e pagar pelo PIX. Vale a pena, porque um dia a sorte pode bater na sua porta. Eu nunca imaginei que isso aconteceria comigo”, afirmou.

Marcos Ribeiro, coordenador de atendimento da Energisa, comentou sobre a importância da promoção: “Convidamos todos a se inscreverem na promoção ‘Pague com QR Code e Concorra a Prêmios’. À medida que você começa a pagar via Pix, você passa a concorrer ao prêmio. É uma grande oportunidade. Gley acreditou, se cadastrou e foi contemplado. A sorte bateu à sua porta e ele ganhou”.

Para participar, os clientes devem usar PIX ou débito automático para o pagamento das contas de energia e se cadastrar até dezembro no site oficial da promoção (https://pix.energisa.com.br/). Os sorteios são realizados mensalmente, e a chance de ganhar aumenta conforme mais contas são pagas através do QR Code do PIX ou por débito automático.

A promoção é válida para consumidores cadastrados como ‘Pessoa Física’ nas distribuidoras do Grupo Energisa. Para mais informações, os clientes devem visitar o site oficial da promoção para consultar o regulamento.