Morre Tcharle Oliveira, regente do coral da IBB de Rio Branco

Em profundo pesar, comunicamos o falecimento de Tcharle Oliveira, ocorrido neste domingo (1º) . Tcharle, que era amplamente conhecido e respeitado tanto no meio religioso quanto profissional, era regente do Coral da Igreja Batista do Bosque e também atuou com dedicação e entusiasmo no setor de marketing do Mercale.

Tcharle Oliveira foi uma figura inspiradora, cuja trajetória foi marcada por um compromisso exemplar com a obra de Deus e com suas responsabilidades profissionais. Sua maneira de servir, sempre prestativa e afetuosa, deixou uma marca indelével em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.

A Igreja Batista do Bosque, onde Tcharle era um membro ativo e querido, manifestou seu luto e solidariedade em uma nota de pesar. O velório será realizado no auditório da igreja a partir das 14h30, e o enterro ocorrerá às 16h no Cemitério São João Batista. A comunidade se une em oração e solidariedade, buscando consolo e força para os familiares e amigos de Tcharle neste momento de dor.

Nota de Pesar:

A Igreja Batista do Bosque e a sua família lamentam profundamente o falecimento do regente do Coral IBB, ocorrido neste Domingo, 01 de Setembro, do nosso irmão Tcharle Oliveira. Amigo, sempre prestativo e com um modo de servir inspirador, serviu com amor à obra de Deus de maneira exemplar. Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa confortar seus familiares e amigos neste momento de dor e sofrimento.

O velório acontecerá no auditório da Igreja Batista do Bosque às 14:30h, e o enterro será às 16h no Cemitério São João Batista.

Agostinho Gonçalves & Valeria Marques

Pastores Presidente & Vice-Presidente da Igreja Batista do Bosque